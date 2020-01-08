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"بلومبرغ" تنشر صورا لقاعدة "عين الأسد" عقب الضربة الإيرانية

أخبار العالم العربي

Reuters Stringer Iran
صواريخ إيرانية - أرشيف
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نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، صورا قالت إن "الأقمار الصناعية" التقطتها لقاعدة "عين الأسد" في العراق، بعد تعرضها لضربة صاروخية من إيران.

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ويبدو في الصور سحب الدخان تتصاعد من الموقع على أثر الضربات، وتؤكد الوكالة على أن "إيران استخدمت صواريخ موجهة في ضربتها، وتعمدت عدم إصابة أي أمريكي في القاعدتين المستهدفتين  بالعملية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "أحدا لم يصب بالقصف الصاروخي الإيراني، باستثناء بعض الأضرار الطفيفة في البنى التحتية".

وأعلنت طهران في وقت سابق، أن 80 شخصا أصيبوا في الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار و"حرير" في أربيل عاصمة كردستان العراق، الأمر الذي نفته واشنطن.

المصدر: بلومبرغ

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