"بلومبرغ" تنشر صورا لقاعدة "عين الأسد" عقب الضربة الإيرانية

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، صورا قالت إن "الأقمار الصناعية" التقطتها لقاعدة "عين الأسد" في العراق، بعد تعرضها لضربة صاروخية من إيران.

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ويبدو في الصور سحب الدخان تتصاعد من الموقع على أثر الضربات، وتؤكد الوكالة على أن "إيران استخدمت صواريخ موجهة في ضربتها، وتعمدت عدم إصابة أي أمريكي في القاعدتين المستهدفتين بالعملية".

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5gpic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) January 8, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "أحدا لم يصب بالقصف الصاروخي الإيراني، باستثناء بعض الأضرار الطفيفة في البنى التحتية".

وأعلنت طهران في وقت سابق، أن 80 شخصا أصيبوا في الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار و"حرير" في أربيل عاصمة كردستان العراق، الأمر الذي نفته واشنطن.

المصدر: بلومبرغ