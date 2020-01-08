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الحوثي يقدم نصيحة للسعودية بعد ضرب إيران أهدافا أمريكية في العراق

أخبار العالم العربي

الحوثي يقدم نصيحة للسعودية بعد ضرب إيران أهدافا أمريكية في العراق
almasirah.net
زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي
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نصح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي السعودية، بأن تراجع حساباتها في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

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وقال الحوثي في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء: "نحن نعيش واقع هجوم على منطقتنا، فأمريكا هي التي أتت إلينا... والمنافقون والخونة خضعوا لأمريكا يعادون من تعادي ويوالون من توالي".

وأضاف: "بعض السلطات أخضعت شعوبها إلى مستوى عدم خروجها في تظاهرة منددة بإسرائيل... لكن أمريكا لا تحترم الخانعين والخاضعين والموالين لها كالنظام السعودي. الأمريكي يحلب السعودي ولا يرعاه، أما الراعي فيحلب البقرة ويرعاها".

وتابع: "أوجه النصيحة للنظام السعودي مع اقتراب تمام 5 سنوات، والتطورات في المنطقة، أن تعيد مراجعة حساباتها".

وأضاف: "أنت تضع نفسك في الموقع الخطأ، ومشكلتنا معك أنك بدأت عدوانك علينا... نتمنى أن يستوعب كل من النظامين السعودي والإماراتي الدرس، فالتطورات القادمة كبيرة وتأثيراتها على النظامين سلبية جدا".

المصدر: المسيرة

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