الإمارات تطلق "هويتها الإعلامية المرئية"

أطلقت الإمارات رسميا الهوية الإعلامية المرئية للبلاد، والتي حملت تصميم "الخطوط السبعة"، عقب اختياره من قبل الأكثرية بين 10.6 مليون شخص شاركوا في تصويت مفتوح.

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ووقع على مرسوم الإطلاق نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور فريق "الملهمون الـ49" من المبدعين والأدباء والفنانين والشعراء والمصممين الإماراتيين الذين عملوا على ابتكار التصميم.

وقال آل مكتوم: "الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات تمثل خارطتنا.. وهويتنا.. وتصاعد طموحاتنا، وهي تمثل سبع إمارات.. وسبعة مؤسسين.. وسبعة خيول نتنافس بها في سباق التنمية العالمي".

صوت معنا على اختيار الهوية ١٠ مليون محب لدولتنا .. وسنزرع ١٠ ملايين شجرة مقابل أصواتهم ...وندعو جميع القطاعات والفعاليات والمؤسسات لاستخدام هذا الشعار لنقل قصة الامارات للعالم pic.twitter.com/o2qGkJPH72 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 8, 2020

من جهته، قال آل نهيان: "نهدف من خلال الهوية الإعلامية الجديدة إلى ترسيخ سمعة الإمارات العالمية والتي استثمرنا فيها عبر 48 عاما من العمل المتواصل الآلاف من فرق العمل".

أطلقت وأخي محمد بن راشد الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي تحمل تصميم "الخطوط السبعة ".. مسيرة متواصلة من العمل والطموح نحو الأفضل لوطننا وأجيالنا pic.twitter.com/NCn3lkMS3J — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 8, 2020

وترافق الإعلان عن الهوية الإعلامية المرئية مع اعتماد الشعار المرافق لها "لا شيء مستحيل" باللغة العربية و"Make it Happen" باللغة الإنجليزية، تجسيدا لثقافة التميز والريادة والطموح للبلاد.

ويجسد تصميم الهوية الإعلامية المرئية الفائز بأكثرية الأصوات وهو "الخطوط السبعة"، كل القيم التي أراد مشروع الهوية الوطني تضمينها في التصميم.

وأكد المصممون على أن الهوية الإعلامية والشعار المرئي يرويان قصة الإمارات وقيمها وتميزها وفرادتها وإنسانيتها لتشكل مصدر إلهام وتحفيز للشعوب.

المصدر: الإمارات اليوم