مصر.. دعوة برلمانية لمقاطعة المنتجات التركية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المصري باقتراح موجه للحكومة لمقاطعة المنتجات التركية على اختلاف أنواعها.

وقالت البرلمانية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار قيمة الواردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات خلال العام المالي 2018 -2019، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأكدت النائبة، أن هناك أدلة على معاداة الدولة التركية للمصالح المصرية، وعملها على تهديد استقرارها ونشر الإرهاب على حدودها.

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وتابعت: "رغم هذا لا تزال المنتجات التركية متداولة وتباع في السوق المصرية بشكل كبير، بما يعد دعما للدولة التركية، وكذلك هناك العديد من الرحلات السياحية التي يتم توجيها إلى تركيا".

وشددت على، أن "تركيا تمارس عدوانا مشهودا على الدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها، وتعادي مصالحها وتعمل على زرع الإرهاب في دولنا، ومن ثم يجب علينا التحرك اقتصاديا ضد هذه الدولة، بمقاطعة المنتجات التركية ووقف الاتفاقيات الاقتصادية معها".

وطالبت باستصدار قرار مؤسساتي، بالمنتجات التركية على اختلاف أنواعها ووضع استراتيجية واضحة في سبيل تحقيق ذلك.

المصدر: shorouknews