الأمم المتحدة: إبقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول في ضوء الوضع في المنطقة

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن إبقاء لبنان بدون حكومة عمل "غير مسؤول" في ضوء التطورات في البلد والمنطقة.

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وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على "تويتر" "إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاءة والمصداقية عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة".

وأضاف "أحث الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير".

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة، لا سيما بعد استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، وسط احتجاجات على النخبة السياسية بسبب انتشار الفساد.

وبعد أسابيع من المشاورات تم تكليف حسان دياب وهو وزير سابق بتشكيل الوزارة الشهر الماضي بدعم من "حزب الله" وحلفائه السياسيين ومنهم التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة منذ أن قتلت ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، تعليقا على الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ردا على اغتيال سليماني، إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك.

المصدر: رويترز+ وكالات