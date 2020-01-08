 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة

برهم صالح: بردا وسلاما على عراقنا الحبيب

أخبار العالم العربي

برهم صالح: بردا وسلاما على عراقنا الحبيب
AFP Johannes EISELE
الرئيس العراقي برهم صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n16g

نشر الرئيس العراقي، برهم صالح، تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وكتب صالح في تغريدته المقتضبة: "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".

واستهدف القصف الإيراني قاعدة "عين الأسد" وقاعدة "مطار أربيل"  بـ22 صاروخا، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب