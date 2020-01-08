برهم صالح: بردا وسلاما على عراقنا الحبيب

نشر الرئيس العراقي، برهم صالح، تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وكتب صالح في تغريدته المقتضبة: "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".

برهم صالح: برداً وسلاماً على عراقنا الحبيب و #اربيل عاصمة كوردستان — د. برهم صالح (@President_bs) January 7, 2020

واستهدف القصف الإيراني قاعدة "عين الأسد" وقاعدة "مطار أربيل" بـ22 صاروخا، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: "تويتر"