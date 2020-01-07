نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس بسبب "صعوبات سياسية"

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قرر تجميد بناء ألفي وحدة استيطانية، جنوبي القدس المحتلة، رضوخا لـ"ضغوط سياسية".

وأوضحت القناة أن تلك الوحدات كانت ستبنى في مستوطنة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) جنوب شرقي القدس المحتلة.

وشددت القناة على أن نتنياهو قرر تجميد البناء، انطلاقا مما وصفته بـ"صعوبات سياسية"، دون مزيد من التوضيح.

من جانبه، أكد مكتب نتنياهو صحة الخبر، إلا أن القناة الرسمية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن "إسرائيل لن تتوقف عن البناء في المستوطنات بالقدس".

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وأشارت القناة إلى الضغوط التي تمارسها البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس على الحكومة الإسرائيلية، لإعطاء الضوء الأخضر للشروع بالمشروع الاستيطاني.

وأوضحت القناة أن نتنياهو فاخر سابقا، في أكثر من مناسبة، بأنه هو من بادر إلى إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم الجاثمة على أراضي جنوب القدس وشمال بيت لحم، غير أنه جمّد في أكثر من مناسبة، وفقا للقناة، مخططات للبناء الاستيطاني في القدس بدوافع سياسية مؤقتة.

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وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، عزمها على فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

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وأعربت بنسودا عن ثقتها "بأن جرائم حرب ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة"، مشيرة في قرارها إلى أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بل تعتزم ضم أجزاء منها.

المصدر: معا