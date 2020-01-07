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ميركل تبحث مع ترامب الوضع في إيران والعراق وليبيا

أخبار العالم العربي

ميركل تبحث مع ترامب الوضع في إيران والعراق وليبيا
Reuters CARLOS BARRIA
صورة من الأرشيف
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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في إيران والعراق وليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت اليوم الثلاثاء، إن الزعيمين بحثا "الأوضاع المتوترة المحيطة بإيران والعراق".

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وأضاف، أنهما "تبادلا أيضا الآراء بشأن الوضع الراهن في ليبيا والجهود السياسية لتسوية النزاع هناك، واتفقا على استمرار الاتصالات بهذا الصدد".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بعد اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد بضربة أمريكية.

المصدر: رويترز

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