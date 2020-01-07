مصادر: فرنسا لا تخطط لتقليص قواتها في العراق

أفاد مصدر حكومي فرنسي بأن باريس لا تخطط في الوقت الحالي لتقليص عدد قواتها في العراق، على خلفية التوترات الأخيرة بعد اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني.

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن فرنسا قد شددت الإجراءات الأمنية لحماية 160 من عسكرييها في العراق، في ظل التطورات الأخيرة في بغداد.

وأكدت الوزيرة أن أولوية باريس محاربة عناصر تنظيم "داعش"، الذين ظهروا من جديد في المنطقة.

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وأضافت: "هذا السياق تدعو فرنسا إيران لعدم زيادة التصعيد والعودة للالتزام التام بالاتفاق النووي".

وكانت إيران قد أعلنت في الـ5 من يناير الجاري تخليها عن جميع القيود على تخصيب اليورانيوم وكمياته وأعداد أجهزة الطرد المركزي، والتي كانت مفروضة عليها بموجب الاتفاق الموقع مع السداسية الدولية في 2015، وذلك ردا على اغتيال الولايات المتحدة سليماني.

المصدر: رويترز