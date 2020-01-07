محمد بن سلمان يحمّل نائب وزير الدفاع رسالة لترامب

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسلمه رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على "توتير": "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملا رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب".

بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت امس بفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب حاملا رساله من سموه كما بحثت مع فخامته اوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية. pic.twitter.com/AcLZwJv5s2 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

وأضاف: "بحثنا أيضا الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وحضر اللقاء، كل من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.

وذكر الأمير خالد في وقت سابق، أنه التقى مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

سعدت بلقاء معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة ، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الامن والسلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي. pic.twitter.com/gUl2qpC8bc — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 6, 2020

وتأتي الزيارة في ظل التوتر في الشرق الأوسط عقب اغتيال واشنطن قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

المصدر: الأمير خالد بن سلمان "تويتر"