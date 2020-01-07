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الرئاسة اللبنانية: سفير اليابان طلب من عون المزيد من التعاون في قضية غصن

أخبار العالم العربي

الرئاسة اللبنانية: سفير اليابان طلب من عون المزيد من التعاون في قضية غصن
الوكالة الوطنية للإعلام
الرئيس اللبناني يلتقي سفير اليابان في لبنان
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أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن السفير الياباني في بيروت تاكيشي أوكوبو، بحث مع الرئيس اللبناني عون قلق اليابان الشديد بشأن قضية كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لنيسان.

وجاء في البيان، أن السفير الياباني طلب من عون، الذي التقاها اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، المزيد من التعاون في قضية غصن تفاديا لتداعيات سلبية على العلاقات الودية بين لبنان واليابان.

 وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان اليوم، إن النيابة العامة تلقت النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق غصن، وستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وذكر سرحان أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة اعتقال أصدرها ممثلو الادعاء الياباني بحق كارول زوجة غصن.

المصدر: رويترز

 

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