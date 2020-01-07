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القضاء السعودي ينصف امرأة مهجورة بنفقة 22 سنة دفعة واحدة

مجتمع

القضاء السعودي ينصف امرأة مهجورة بنفقة 22 سنة دفعة واحدة
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حسمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة في نفقة زوجة مهجورة منذ 22 سنة، وقررت إلزام الزوج بنفقتها عن مدة الهجر، وفسخت الزوجة نكاحها بالتزامن مع حكم النفقة بعدما أثبتت ضررها.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن المحكمة قبلت بمبررات السيدة المذكورة في فسخ نكاحها غيابيا. وتضمن الحكم في دعوى النفقة إلزام الزوج بدفع 500 ريال شهريا (أكثر من 130 دولارا)عن كل شهر لمدة نحو 22 سنة، بواقع 130 ألف ريال تسدد دفعة واحدة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان كونها نفقة معاوضة، وصادقت محكمة الاستئناف يوم الاثنين على الحكم.

ونقلت الصحيفة عن الزوجة قولها، إنها ظلت مهجورة من زوجها "المزواج" منذ 22 عاما، وبررت عدم المطالبة بنفقتها خشية فقدها حضانة أبنائها، فضلا عن جهلها بالأنظمة. وعبرت عن سعادتها بإنصافها وحصولها على الحكم.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

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