سياسي موال لـ"حكومة الوفاق" حول خصومها: يشتاقون لتركة القذافي "الحمائرية"

في ضوء الاحتفالات بمدينة سرت الليبية، مسقط رأس معمر القذافي، بسيطرة "الجيش الوطني" عليها، شن مؤيد بارز لـ"حكومة الوفاق" هجوما حادا على ما وصفه بالتركة الثقيلة للحقبة القذافية.

وفي إشارة إلى الموالاة التقليدية التي أبداها أهالي سرت للقذافي وكون المشير خليفة حفتر أحد قادة جيش القذافي السابقين، كتب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر عبر "تويتر": "لا يحق لمن حكموا ليبيا أربعة عقود أن يتحدثوا الآن. ما نعانيه هو حصاد ما زرعوه من ثقافة القبيلة وتعليم متدن وتشجيع سلوكيات التمرد والأنانية ونكران الجميل والاستخفاف بقيم الوطن والوطنية واستيفاء الحق خارج القانون. لم تقدموا خيرا للبلاد يمكن أن تدافعوا عنه".

وأضاف أنها "تركة ثقيلة ورثناها، عقول متخلفة وأشخاص مشبعين بالتفاهة وولاءات لمرحلة قضت أربعة عقود في الحكم ولم تبن مستشفى واحدا يحد من العلاج في الخارج ولا بنية تحتية للشوارع. عاملوا الجماهير بتوفير العلف والزريبة فكانت الحمائرية التي يشتاقون لعودتها. الله المستعان".

تركة ثقيلة ورثناها عقول متخلفة وأشخاص مشبعين بالتفاهة وولاءات لمرحلة قضت اربعة عقود في الحكم ولم تبن مستشفى واحد يحد من العلاج في الخارج ولا بنية تحتية للشوارع . عاملوا الجماهير بتوفير العلف والزريبة فكانت الحمائرية التي يشتاقون لعودتها. الله المستعان — Abdurrahman Shater (@alshater1939) January 6, 2020

وأثار كلام الشاطر ردود فعل غاضبة من بعض رواد "تويتر"، حيث كتب أحدهم "حضرتك لا تختلف عنهم في الجينات لأنكم عصابة وحدة"، فيما اعتبر آخر أن "ما حصل لنا في سنوات حكم فبراير، لم يحصل للشعب الليبي خلال الأربعين سنه للأسف"، وتساءل ثالث: "وماذا فعلتم أنتم خلال 8 سنوات كمية الدماء وكمية الدمار وكمية الأموال المنهوبة بكم تقدر من عمر الدولة الليبية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، صورا للقذافي وأعلاما خضراء في مشاهد احتفال سكان سرت بدخول قوات "الجيش الليبي" إلى هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية، التي شهدت معارك ضارية إبان احتجاجات عام 2011. والتي لقي القذافي حتفه فيها أواخر 2011 قبل أن تنزلق البلاد إلى مزيد من الفوضى، وتقع سرت في قبضة تنظيم "داعش" ثم قوات موالية لحكومة طرابلس.

فيديو من سرت أمس لخروج أهلها في الشوارع احتفالا بسقوط المدينة بيد حفتر بصور القذافي والأعلام الخضراء، الكتائب من سرت من التيار السلفي المدخلي اللي رعاه سيف القذافي وبيشكل جزء مهم من جيش حفتر، بالإضافة لمؤيدي نظام القذافي خانوا كتائب مصراتة اللي حررتها من داعش وسهلوا دخول حفتر pic.twitter.com/UrajDJzFfO — Ahmed Al-Ish (@AhmdAlish) January 7, 2020

🇱🇾 Libya #LNA troops in the center city #Sirte, The #LNA is celebrating the capture of the city, after many years of the dead of the great #Gaddafi, you natal city is not more on hands of extremists.

pic.twitter.com/TxW60H7YCJ — Leonardo Avila (@Leo58883) January 6, 2020

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وكان المتحدث باسم "الجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري أعلن خلال مؤتمر صحفي الاثنين، عن تحرير مدينة سرت بالكامل، بعملية خاطفة استغرقت 3 ساعات.

المصدر: RT