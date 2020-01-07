بن جاسم: الإيرانيون لن يقدموا على رد متعجل

علق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، معتبرا أن الإيرانيين يتريثون عادة بالرد، معربا عن خشيته من القرار العربي والخليجي المتعجل.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إنه "لا يتوقع نشوب حرب شاملة كما لا يتوقع أن يقدم الإيرانيون على رد متعجل"، وأضاف أنه "بناء على خبرته مع الإيرانيين، فإنهم في العادة يتريثون ويبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم".

في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة ، فأنا حتى الآن لا أتوقع مثل ما ذكرت سابقا نشوب حرب شاملة ولا أتوقع أن يقدم الإيرانيون على رد متعجل. وبناء على خبرتي السابقة معهم فأن الإيرانيين في العادة يتريثون ويبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 6, 2020

فهم أذكى من تحاورت معهم سابقا ولا يتعجلون في اتخاذ قراراتهم.

ولكن أقول إن ما أخشاه هو القرار العربي والخليجي، الذي يتعايش دائما مع الأحداث بصورة متعجلة، كما عهدناه، ولا يهم لو أدى ذلك القرار إلى الخسارة، ما دام القادة في أماكنهم، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 6, 2020

حتى مع غياب موقف استراتيجي يحفظ مصالح شعوبهم في المنطقة، ويؤثر في أي قرار يتخذه الطرفان المتخاصمان.

فقد نسمع قريبا عن اجتماع عربي أو خليجي يعقد في ضوء التطورات الراهنة وكاد أتخيل فحوى البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع، ولكني أسأل المجتمعين وقادتهم ماذا ستفعلون ياقوم؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 6, 2020

وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، أن "الإيرانيين أذكى من تحاور معهم وهم ولا يتعجلون في اتخاذ قراراتهم" معربا عن خشيته "من القرار العربي والخليجي، الذي يتعايش دائما مع الأحداث بصورة متعجلة، ولا يهم لو أدى ذلك القرار إلى الخسارة، ما دام القادة في أماكنهم".

وقال بن جاسم إنه من الممكن أن "نسمع قريبا عن اجتماع عربي أو خليجي يعقد في ضوء التطورات الراهنة"، وقال: "أكاد أتخيل فحوى البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع، ولكني اسأل المجتمعين وقادتهم ماذا ستفعلون يا قوم؟".

وأكدت إيران اليوم الثلاثاء، على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على شمخاني، أن لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني، أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا".

وأكد شمخاني أن "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة".

المصدر: RT