نائب وزير الدفاع السعودي: التقيت بومبيو وبحثت معه الأحداث في المنطقة وجهود الحفاظ على الاستقرار

قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء، إنه التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبحث معه الأحداث في المنطقة وجهود الحفاظ على الاستقرار.

سعدت بلقاء معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة ، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الامن والسلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي. pic.twitter.com/gUl2qpC8bc — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 6 января 2020 г.

وجاء هذا اللقاء، على خلفية التطورات الأخيرة إثر الضربات الأمريكية في العراق والتي استهدفت آخرها قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما قرب مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد في التوتر بالمنطقة في لحظة بالغة الخطورة.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي في الرياض، أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في الوضع بالمنطقة، مضيفا أنه ينبغي الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي وليس أمن المنطقة فحسب.

وعبر عن أمل المملكة في أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز.

المصدر: رويترز