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جنرال أمريكي كبير: صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة وهي مسودة غير موقعة

"رويترز": إسبر ينفي أي نية لانسحاب قوات بلاده من العراق

أخبار العالم العربي

AFP Alex Edelman
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أي نية للولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق.

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وأضاف أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المبعوثة باسم الجنرال سيلي حقيقية، مشددا على أنه لم تصدر أي قرارات للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، إلى أنه لا يمكنه تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق.

وورد في بيان تلقت RT نسخة منه، أن الجيش الأمريكي أبلغ بغداد بشروعه في إجراءات الانسحاب من العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق: "احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وتأتي التطورات الأخيرة على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة في العراق والتي استهدفت آخرها قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: "رويترز"

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