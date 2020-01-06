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بكين تدعو واشنطن إلى عدم استخدام القوة في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

بكين تدعو واشنطن إلى عدم استخدام القوة في الشرق الأوسط
Reuters Brendan McDermid
مقر الأمم المتحدة
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دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، واشنطن إلى عدم تصعيد التوتر في الشرق الأوسط باللجوء لمزيد من القوة العسكرية.

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وقال تشانغ للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس في المنطقة".

وتأتي هذه الدعوة عقب تبادل للتهديدات بين إيران والولايات المتحدة عقب قيام الأخيرة باغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما بضربة جوية قرب مطار بغداد.

المصدر: رويترز

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