وزارة الصحة الفلسطينية تنفي إصابة فلسطينيين بالرصاص في الضفة الغربية

نفت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إصابة فلسطينيين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم عبور الخط الأخضر في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وزعمت وسائل الإعلام أن الجيش الإسرائيلي منع عملية "تسلل" مجموعة من المسلحين من طريق قرية زمر الفلسطينية إلى إسرائيل، وبحوزتهم كمية كبيرة من السلاح، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن أن ثمانية فلسطينيين حاولوا التسلل فأطلقت القوات النار عليهم وأصابت أربعة منهم بجروح، بينما تمكن الآخرون من العودة إلى منطقة طولكرم.

لكن وزارة الصحة الفلسطينية نفت لاحقا الأنباء عن إصابة مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، وقالت: "حسب ما أبلغنا به الارتباط الفلسطيني، لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إطلاق الاحتلال للنار على مواطنين قرب طولكرم".

المصدر: RT + وكالات