 
مباشر
عاجل
على خلفية اغتيال سليماني.. السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من شن هجمات صاروخية

على خلفية اغتيال سليماني.. السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من شن هجمات صاروخية

أخبار العالم العربي

على خلفية اغتيال سليماني.. السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من شن هجمات صاروخية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0wj

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين، من خطر التعرض لقصف صاروخي دون إنذار مسبق، إثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشرت السفارة في موقعها على الإنترنت تحذيرا جاء فيه: "توخيا للحذر، تحث السفارة بشدة مواطني الولايات المتحدة، على البقاء متيقظين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة حسهم الأمني، كون أن الأحداث الأمنية، والتي تشمل إطلاق الصواريخ، تقع عادة دون إنذار".

ولم تذكر السفارة صراحة في تحذيرها مقتل قاسم سليماني، ولم تشر إلى دولة أو جماعة بعينها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التعامل مع جميع صفارات الإنذار على أنها "حقيقية" حتى وإن كانت كاذبة.

وأوضحت السفارة أنها مستمرة في "مراجعة الوضع الأمني"، مؤكدة أنها ستقدم لاحقا معلومات إضافية "حسب الضرورة".

المصدر: وكالات

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مفاجأة: رسالة هامة احترقت مع جثمان قاسم سليماني في الغارة الأمريكية