على خلفية اغتيال سليماني.. السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من شن هجمات صاروخية

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين، من خطر التعرض لقصف صاروخي دون إنذار مسبق، إثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشرت السفارة في موقعها على الإنترنت تحذيرا جاء فيه: "توخيا للحذر، تحث السفارة بشدة مواطني الولايات المتحدة، على البقاء متيقظين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة حسهم الأمني، كون أن الأحداث الأمنية، والتي تشمل إطلاق الصواريخ، تقع عادة دون إنذار".

ولم تذكر السفارة صراحة في تحذيرها مقتل قاسم سليماني، ولم تشر إلى دولة أو جماعة بعينها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التعامل مع جميع صفارات الإنذار على أنها "حقيقية" حتى وإن كانت كاذبة.

وأوضحت السفارة أنها مستمرة في "مراجعة الوضع الأمني"، مؤكدة أنها ستقدم لاحقا معلومات إضافية "حسب الضرورة".

المصدر: وكالات

يتبع..