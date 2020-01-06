التحالف الدولي مهنئا الجيش العراقي: قاتلتم ببسالة ضد "داعش"

هنأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيسه، مشيدا ببسالته في قتال "داعش".

وكتب التحالف الدولي في بيان التهنئة: "لقد قاتل شركاؤنا في العراق ببسالة في المعركة ضد "داعش" لتحرير العراقيين من شروره".

وأضاف أن "داعش" فقد القدرة على شن هجمات واسعة النطاق في العراق، مما يشير إلى مدى تفاني قوات الأمن العراقية ورغبتها في إعادة الاستقرار إلى بلادها".

وتابع: "نتمنى لهم 99 سنة أخرى من النجاح في الدفاع عن سلامة وسيادة وطنهم".

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة "داعش" أمس الأحد، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قواته في العراق.



المصدر: RT