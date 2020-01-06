وصول قافلة من عربات الإسعاف ومعدات نقل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى غزة

أعلنت قوافل "أميال من الابتسامات"، عن وصول 14 سيارة إسعاف ونقل لذوي الاحتياجات الخاصة، مجهزة بالكامل إلى قطاع غزة.

وقال القائمون على القافلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن السيارات دخلت عبر معبر رفح البري، وجرى تسليمها لوزارة الصحة لتوزيعها على مختلف مستشفيات القطاع.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن تبرع كريم من محسنين ومحسنات من الأردن بشكل أساسي.

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وأضاف: "العطاء الخيري المتميز الذي يأتي بمباركة من الملك (الأردني) عبد الله الثاني والحكومة، إضافة للشعب الأردني المعطاء، من خلال الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، يعد من المواقف والثوابت الأردنية العظيمة والمشرفة".

المصدر: RT