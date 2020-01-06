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مصادر: مركز حميميم يعزي إيران بسليماني

أخبار العالم العربي

مصادر: مركز حميميم يعزي إيران بسليماني
وكالة سانا السورية
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زار وفد من مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا السفارة الإيرانية في دمشق، للتعزية بقائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وتم نشر صورة للزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي للخبر من وزارة الدفاع الروسية.

مصادر: مركز حميميم يعزي إيران بسليماني
twitter/Y.N.M.S.

وقاد قاسم سليماني لعدة سنوات المجموعة العسكرية الإيرانية في سوريا، التي قدمت الدعم للجيش السوري وللقوة الجوية الروسية في سوريا، خلال معارك تدمر وحلب.

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، قاد سليماني عملية إنقاذ طاقم القاذفة الروسية "سوخوي-24" التي أسقطها الجيش التركي فوق سوريا في 24 نوفمبر 2015.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، أن سليماني ساهم بشكل كبير في تحرير سوريا والعراق من داعش.

المصدر: صحيفة mk.ru

 

 

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