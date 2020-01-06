السعودية تدعو إلى التهدئة بعد مقتل سليماني

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد في التوتر بالمنطقة في لحظة بالغة الخطورة.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي في الرياض اليوم الاثنين، أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في الوضع بالمنطقة، مضيفا أنه ينبغي الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي وليس أمن المنطقة فحسب.

وعبر عن أمل المملكة في أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز.

وجاءت كلمة الدبلوماسي السعودي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر، بالعاصمة السعودية الرياض، بحثوا فيه التحديات الأمنية في المنطقة.

جدير بالذكر أن الرياض أعلنت اليوم تأسيس "مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" بعضوية 8 دول تترأسه السعودية.

المصدر: وكالات