اكتمال عملية فحص الـDNA لجثماني سليماني والمهندس ومن معهما

أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الاثنين، اكتمال تحاليل فحص الحمض النووي (DNA) الخاصة بنائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومن كان يرافقهما.

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وذكرت في بيان صحفي أن "تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان سليماني، ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأمريكي الغادر ليل الجمعة".

وأضافت أن "جثمان المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام ب‍النجف الأشرف بناء على وصيته بعد إجراء فحص (DNA)".

المصدر: RT