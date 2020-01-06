بدء احتفالات أعياد الميلاد للطوائف الشرقية في بيت لحم

بدأت في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، الاثنين، احتفالات الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي، بعيد ميلاد السيد المسيح.

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ومنذ الصباح، بدأت الفرق الكشفية بتنظيم عروضها في ساحة المهد، وأقيمت الصلوات في كنيسة المهد.

وقال جريس قمصية، الناطق باسم وزارة السياحة الفلسطينية، إن "بيت لحم اليوم تحتفل بعيد الميلاد ببهجة وفرحة، بالرغم من كل المنغصات الإسرائيلية".

وأضاف "رسالة العيد هي أن الميلاد رسالة فرح، نفرح رغم استمرار الألم والمعاناة لمدينة السيد المسيح عليه السلام جراء الاحتلال".

وأشار إلى أن ما يزيد عن 3.5 مليون سائح، زاروا بيت لحم خلال 2019، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الفنادق في المدينة خلال الأعياد بلغت 100%.

وفي منتصف هذه الليلة، يبلغ الاحتفال بعيد الميلاد ذروته، بإقامة قداس في كنيسة المهد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، وعدد من المسؤولين إلى جانب شخصيات عربية ودولية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم غد الثلاثاء، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

المصدر: "الأناضول"