لبنان.. البطريرك الماروني يدعو لتشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، خلال قداس عيد الدنح في بكركي، إلى تشكيل حكومة في لبنان متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين.

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وقال البطريرك الماروني خلال عظته، إن "من الواجب أن نخاطب دائما ضمائر المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ولادة الحكومة الجديدة".

وأضاف "نذكر المسؤولين أمام محكمة التاريخ بأنهم هم الذين أوصلوا لبنان إلى الحضيض الاقتصادي والمالي والمعيشي، بسبب سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجوها، والإقصاء والتفرد لأغراض خاصة، وبسبب انتهاكهم المتكرر للدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني، وبسبب صم آذانهم عن صرخة النقابيين في إضراباتهم، وعن مطلب انتفاضة الشعب، بكباره وصغاره، في جميع المناطق اللبنانية ومن جميع الطوائف والأحزاب منذ نحو 80 يوما".

وختم الراعي عظته بالصلاة على نية خروج لبنان من وطأة أزماته، وعلى رأسها تشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين المأسورين في مصالحهم وحساباتهم الرخيصة.

وينتظر لبنان رئيس الحكومة المكلف حسان دياب إنهاء مشاوراته السياسية لتأليف حكومة جديدة، تأتي خلفا لحكومة سعد الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر الماضي على إثر احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت لبنان.

المصدر: الوطنية للإعلام