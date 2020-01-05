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"حكومة الوفاق" تنشر شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس (صور)

أخبار العالم العربي

@BurkanLy
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نشر المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي بأن الصاروخ الذي استهدف الكلية من طراز "Blue Arrow 7 Ba-7".

وأضاف أنه أطلق من طائرة مسيرة وينغ لونغ صينية الصنع، وأن الإمارات دعمت قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر بهذه الطائرات.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مقتل أكثر من 30 طالبا من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، جراء غارة جوية استهدفتها.

واتهمت عملية "بركان الغضب" القوات الموالية لقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.

المصدر: RT

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