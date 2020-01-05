"حكومة الوفاق" تنشر شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس (صور)

نشر المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي بأن الصاروخ الذي استهدف الكلية من طراز "Blue Arrow 7 Ba-7".

وأضاف أنه أطلق من طائرة مسيرة وينغ لونغ صينية الصنع، وأن الإمارات دعمت قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر بهذه الطائرات.

بعد معاينة شظايا و بقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية #طرابلس تكشف عن الصاروخ

Blue Arrow 7 ( Ba-7 )

اطلقته طائرة مسيرة ويتق لونق

صينية الصنع دعمت بها #الإمارات مجرم الحرب و جزارها حفتر وفقاً لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة #مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#ليبياpic.twitter.com/nDouwgSPTm — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) 5 января 2020 г.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مقتل أكثر من 30 طالبا من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، جراء غارة جوية استهدفتها.

واتهمت عملية "بركان الغضب" القوات الموالية لقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.

المصدر: RT