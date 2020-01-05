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وكالة: بريطانيا تطالب العراق السماح لجنودها بالبقاء على أراضيه

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وكالة: بريطانيا تطالب العراق السماح لجنودها بالبقاء على أراضيه
Reuters RC15D8E51F80
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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ذكرت وكالة "بي.إيه ميديا"، أن بريطانيا طالبت العراق السماح لقواتها بالبقاء في أراضيه ومواصلة قتال "داعش" عقب اقتراح البرلمان العراقي لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.

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وتحدث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الأحد مع رئيس وزراء العراق المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدا "أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها وضرورة العمل من أجل خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة".

وأجرى الوزير البريطاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، تحدثا خلاله عن تطورات الأوضاع على الساحة العراقية والمنطقة ككل، وتداعيات الضربات الأمريكية الأخيرة على العراق.

المصدر: رويترز

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