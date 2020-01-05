مقتل وإصابة عناصر في الجيش العراقي بهجوم لـ"داعش" في كركوك

أفاد مراسلنا بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش العراقي بهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على نقطة عسكرية في داقوق جنوبي محافظة كركوك.

يذكر أن متعاقدا أمريكيا قتل وأصيب آخرون الأسبوع الماضي، بسقوط عدد من القذائف في معسكر بمحافظة كركوك شمالي العراق.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أمريكية، لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، تم تكثيفها وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر أي من الكوادر الأمريكيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات.

المصدر: RT