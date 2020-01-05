العراق.. طلب برلماني لتغيير اسم مطار بغداد إلى "مطار أبو مهدي المهندس"

كشف عن كتاب صادر عن لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء" في مجلس النواب العراقي، أرسل إلى الحكومة العراقية يطالب بتغيير اسم مطار بغداد الدولي، إلى "مطار أبو مهدي المهندس".

وينص الكتاب الموجه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، على أنه "لا يخفى على سيادتكم حجم التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي من قوافل الشهداء لمقارعتهم، ظلم البعث المقبور والإرهاب الداعشي".

وورد فيه: "من هذه الثلة المجاهدة الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، الذي تصدى وحارب البعث ودكتاتوره المقبور ووقف محاربا ومدافعا عن العراق وتصديه للإرهاب الداعشي، وقد أشادت بذلك مرجعيتنا الرشيدة في خطبتها، ولقبتهم بـ(أبطال معارك الانتصار)".

وتابع الكتاب: "لكل ما ورد أعلاه ووفاء وإكراما وتقديرا لتلك التضحيات تقترح لجنتنا استبدال اسم مطار بغداد الدولي إلى اسم مطار أبو مهدي المهندس الدولي".

المصدر: RT