رضائي: رد طهران على اغتيال سليماني سيشمل حيفا

قال محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اليوم الأحد، إن رد طهران على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، سيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وأكد رضائي في كلمة بمدينة مشهد أن قصاص الشعبين الإيراني والعراقي من الولايات المتحدة سيكون قاسيا جدا.

وأضاف: "لا توجد لدينا أي حدود من الآن فصاعدا في مواجهة القوات الأمريكية... أقول لترامب إننا جادون في الانتقام منكم ومن جنرالاتكم".

وتابع: "لو قامت واشنطن بارتكاب أي خطأ، سنمحي الكيان الإسرائيلي من الوجود، مشددا على أنه سيتم استهداف جميع المصالح الأمريكية بالمنطقة انتقاما على اغتيال سليماني".

وأوضح رضائي القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، أن "فيلق القدس" سيواصل طريقه في دعم المقاومة بالمنطقة، مشددا على أن قائد "فيلق القدس" الجديد اللواء قاآني هو قاسم سليماني ثان وسيواصل طريقه بقوة.

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء قد نقلت مساء السبت عن غلام علي أبو حمزة القيادي الكبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأمريكيين‭‭‭ ‬‬‬أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".

وقال أبو حمزة، إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، "في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني".

وأضاف: "يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي".

وشدد على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني.

المصدر: وكالات