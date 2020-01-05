أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء الوضع في العراق ويدعو للتهدئة

أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام للمنظمة أحمد أبو الغيط، يستشعر قلقا متزايدا إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ 2 يناير.

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ونقل موقع الجامعة العربية عن المصدر قوله إن الأمين العام يعتبر أن "المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد، وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها".

وأضاف المصدر أن أبو الغيط يعتبر أن أحداث الأيام الأخيرة "تكشف مجددا حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخلافه"، مشيرا إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية فرادى وجماعة القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات والحفاظ علي سيادتها واستقرارها.

وتأتي تصريحات أبو الغيط في ظل مخاوف من التصعيد في العراق والشرق الأوسط إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.

المصدر: RT