نصرالله: يجب أن يدفع الجيش الأمريكي الثمن!

توعّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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وقال نصر الله: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن".

وأضاف أن "حذاء قاسم سليماني يساوي رأس ترامب، كما أنه لا يوجد أي شخص يوازي سليماني والمهندس. لذلك، فإن القصاص العادل، وبكل شفافية ووضوح، هو الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة".

وتابع: "في الوقت ذاته لا ينبغي المساس بالمدنيين الأمريكيين، فهذا يخدم مصالح ترامب ويحول المواجهة إلى معركة إرهاب".

المصدر: وكالات