 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الألماني في طهران وتسلمه مذكرة احتجاج

نصرالله: يجب أن يدفع الجيش الأمريكي الثمن!

أخبار العالم العربي

نصرالله: يجب أن يدفع الجيش الأمريكي الثمن!
Reuters AZIZ TAHER
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0p5

توعّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

إقرأ المزيد
حسن نصر الله: تاريخ مقتل سليماني فاصل بين مرحلتين في المنطقة
حسن نصر الله: تاريخ مقتل سليماني فاصل بين مرحلتين في المنطقة

وقال نصر الله: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن".

وأضاف أن "حذاء قاسم سليماني يساوي رأس ترامب، كما أنه لا يوجد أي شخص يوازي سليماني والمهندس. لذلك، فإن القصاص العادل، وبكل شفافية ووضوح، هو الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة".

وتابع: "في الوقت ذاته لا ينبغي المساس بالمدنيين الأمريكيين، فهذا يخدم مصالح ترامب ويحول المواجهة إلى معركة إرهاب".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا