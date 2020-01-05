مراسلنا: البرلمان العراقي يصوت على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش"

قال مراسل RT في بغداد، إن البرلمان العراقي صوت اليوم الأحد على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

وأضاف أن النواب صوتوا على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الاجواء العراقية لأي سبب كان بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أن مجلس النواب صوت أيضا على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية العراقية، اليوم، عن رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية.

وقالت الخارجية في بيان تلقت RT نسخة منه، "إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية".

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات نتج عنها استشهاد نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وأوضحت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.

المصدر: RT