نائب عراقي يطالب عبد المهدي بضمانات ويسأل: هل جيراننا أصدقاؤنا أم أسيادنا؟

وجه النائب العراقي أحمد مدلول الجربا اليوم الأحد، خلال جلسة بالبرلمان أسئلة إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعد انتهاء كلمته التي أوصى فيها بإنهاء التواجد الأمريكي في البلاد.

وقال النائب العراقي: هل جيراننا أصدقاؤنا أم أسيادنا؟.. هل سنسلم مقدرات العراق بيد دول الجوار؟".

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وأضاف: "هل يوجد ضمان وقدرة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن وعدم عودة العصابات الإجرامية لمحافظات البلاد؟".

وتابع: "هل سنحترم الأجهزة الأمنية وندعمها، أم أن بعض الجهات ستعمل على تقوية بعض الفصائل وجعلها أقوى من الدولة؟"، مشيرا إلى أن هذا الكلام موجه لكل المحافظات في العراق وطالب بسحب أي فصيل يحاول ابتزاز المحافظات واستبدالها بقطعات عسكرية.

كما دعا إلى إبعاد العراق عن كل التجاذبات وعدم جعله ساحة للصراعات وتصفية الحسابات الدولية.

واختتم بالقول إنه يريد ضمانات في ما ذكر، وأن كل القرارات التي ستصدر هي لصالح كل العراقيين في كل المحافظات وليس محافظة دون أخرى.

المصدر: RT