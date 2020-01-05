أول بلد عربي يزوره الرئيس الأوكراني

أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي توجه إلى سلطنة عمان، بزيارة سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين وعلى أعلى مستوى.

إقرأ المزيد

وذكر المكتب، أن "زيلينسكي وعائلته يزورون السلطنة على نفقتهم الخاصة".

وأضاف: "من المقرر أن يجري الرئيس في الأيام المقبلة عددا من اللقاءات المهمة على أعلى مستوى".

وأشار إلى أن الأخير سيجري لقاءات تتعلق بمسائل التعاون الثنائي التجاري الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعميق العلاقات، ومسائل تتعلق بالاستثمار العماني في أوكرانيا.

المصدر: RT