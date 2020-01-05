 
مباشر

أول بلد عربي يزوره الرئيس الأوكراني

أخبار العالم العربي

أول بلد عربي يزوره الرئيس الأوكراني
AFP CHARLES PLATIAU / POOL
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0o7

أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي توجه إلى سلطنة عمان، بزيارة سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين وعلى أعلى مستوى.

إقرأ المزيد
زيلينسكي: أريد لقاء بوتين وجها لوجه
زيلينسكي: أريد لقاء بوتين وجها لوجه

وذكر المكتب، أن "زيلينسكي وعائلته يزورون السلطنة على نفقتهم الخاصة".

وأضاف: "من المقرر أن يجري الرئيس في الأيام المقبلة عددا من اللقاءات المهمة على أعلى مستوى".

وأشار إلى أن الأخير سيجري لقاءات تتعلق بمسائل التعاون الثنائي التجاري الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعميق العلاقات، ومسائل تتعلق بالاستثمار العماني في أوكرانيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا