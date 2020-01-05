راب يشدد لعبد المهدي على أهمية إبعاد المنطقة عن خطر الحرب

بحث رئيس حكومة تسيير الأعمال في العراق عادل عبد المهدي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تطورات الأوضاع في المنطقة والتوترات التي تشهدها.

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وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، أن "الأخير تلقي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع والتوتر الحاصل في المنطقة والتداعيات الخطيرة للمواجهة العسكرية".

ووفقا للبيان، فإن "الوزير البريطاني أكد على أهمية إبعاد المنطقة والعالم عن مخاطر الحرب وتفادي تداعياتها وضرورة العمل من أجل خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة".

ويأتي الاتصال على خلفية مقتل نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.

المصدر: RT