"عصائب أهل الحق": نعتذر للعراقيين لتصويتنا في البرلمان على اختيار وزير الخارجية

قدمت كتلة "صادقون" في البرلمان العراقي التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" اليوم الأحد، "اعتذارها" للشعب العراقي على تصويتها لاختيار وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

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وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني في بيان صحفي عقده بمبنى البرلمان: "نستنكر بأشد العبارات موقف وزارة الخارجية متمثلة بوزيرها محمد علي الحكيم إزاء الجريمة النكراء التي أدت بحياة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني".

وأضاف: "لم نشاهد أي بيان من قبل وزارة الخارجية في استدعاء سفير أمريكا الشر في العراق على فعلتها إزاء الحادثة الجبانة التي قامت بها صباح الجمعة الماضية".

وتابع الكناني: "لا نعرف ما الفائدة من هذه الوزارة على الرغم من أنها لا تفرق بين المعاهدات الدولية والمواثيق"، مبينا "نتقدم للشعب العراقي الأعتذار على تصويتنا للوزير".

المصدر:RT