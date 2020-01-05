مراسلنا: الكتل السنية والكردية لم تحضر وتأجيل الجلسة لمدة ساعة

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن الكتل السُنية والكردية لم تحضر حتى الآن جلسة البرلمان غير العادية المقرر عقدها اليوم باستثناء القليل من الأعضاء، وتقرر تأجيل الجلسة لساعة.

وقال إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل قبل قليل إلى مبنى البرلمان، وأقيم مجلس عزاء على روح نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس"، منوها بأن "الأحزاب الشيعية حضرت بكاملها إلى الجلسة".



وأضاف مراسلنا أن الجلسة لم تبدأ حتى الآن، وجرى تأجيلها لمدة ساعة واحدة، ذلك أن عدد الحضور داخل البرلمان بلغ 120 نائبا فقط أي أقل من النصاب ما لا يسمح بانعقاد الجلسة.

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المصدر: RT