 
مباشر

زعيم حزب العمال البريطاني يعزي الجالية الجزائرية بعد جريمة قتل في لندن

أخبار العالم العربي

زعيم حزب العمال البريطاني يعزي الجالية الجزائرية بعد جريمة قتل في لندن
Reuters TM/
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0my

نشر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين تغريدة على "تويتر"، أمس السبت، قدم فيها تعازيه للجالية الجزائرية بعد مقتل أحد أفرادها بطعنات خنجر.

وقال كوربين في تغريدته: "أنا مصدوم من الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها عامل تسليم طعام في منطقة فينسبري بارك. أنا متعاطف مع أقارب الضحية والجالية الجزائرية".

وأضاف "يجب تقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة، كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية عمال التسليم الذين يعملون في ظروف غير آمنة".

وكانت وسائل إعلام بريطانية أكدت مقتل تقي الدين بودان (30 سنة)، بعد العثور على جثته بالقرب من تقاطع الطرق بشارع لينوكس بمنطقة فينسبري بارك، وعليها آثار طعن بالخنجر.

المصدر: "تويتر" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا