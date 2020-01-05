زعيم حزب العمال البريطاني يعزي الجالية الجزائرية بعد جريمة قتل في لندن

نشر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين تغريدة على "تويتر"، أمس السبت، قدم فيها تعازيه للجالية الجزائرية بعد مقتل أحد أفرادها بطعنات خنجر.

وقال كوربين في تغريدته: "أنا مصدوم من الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها عامل تسليم طعام في منطقة فينسبري بارك. أنا متعاطف مع أقارب الضحية والجالية الجزائرية".

I'm shocked by the senseless murder of a food delivery driver in Finsbury Park. My thoughts are with his loved ones and the Algerian community. The attacker must be brought to justice. And more must be done to protect delivery drivers who have such unsafe working conditions. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 4 janvier 2020

وأضاف "يجب تقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة، كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية عمال التسليم الذين يعملون في ظروف غير آمنة".

وكانت وسائل إعلام بريطانية أكدت مقتل تقي الدين بودان (30 سنة)، بعد العثور على جثته بالقرب من تقاطع الطرق بشارع لينوكس بمنطقة فينسبري بارك، وعليها آثار طعن بالخنجر.

المصدر: "تويتر" + وكالات