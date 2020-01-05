"مكافحة الإرهاب في العراق": لم ننتشر أمام البرلمان ومستمرون بتأمين طريق المطار

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الأحد، انتشار قواته أمام مبنى مجلس النواب "البرلمان"، الذي من المقرر أن يعقد جلسة طارئة لمناقشة بقاء القوات الأمريكية في البلاد.

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وذكر المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان صحفي، أن "الأخبار المتداولة بشأن انتشار قوات الجهاز أمام البرلمان حاليا غير صحيحة".

وقال، إن "القوات ما زالت تمارس مهامها في مكافحة الإرهاب وعملياتها النوعية ضد أهداف عصابات داعش".

وأشار إلى أن "عناصر الجهاز مستمرون في تأمين طريق مطار بغداد الدولي".

المصدر: RT