إخراج القوات الأمريكية على رأس المطالب.. ترقب لجلسة البرلمان العراقي

ترقب وحذر كبير في العاصمة العراقية بغداد قبل موعد بدء جلسة مجلس النواب المقرر عقدها مساء اليوم الأحد لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مطالبات بعض الأحزاب الشيعية بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وإنهاء الاتفاقية الموقعة بينهما، والتي على إثرها تتواجد القوات في العراق.

ووجهت كتائب "حزب الله" في العراق أمس السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وأصدر المكتب السياسي لحزب الله العراق بيانا شدد فيه على ضرورة إلغاء اتفاقية الإطار اﻻستراتيجي مع الولايات المتحدة، مهدداً الرافضين لهذا القرار بأن "هذه الجلسة ستكون فيصلاً في الحكم على القِوى السياسيّة والشخصيات التي ستكونُ مع شعب العراق ووحدتِه، أو تلك التي .. تسجّلُ بمدادٍ أسودَ في سجلّ الخونةِ".

من جهته قال سلام الشمري عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة تتطلب من ممثلي الشعب الحضور لجلسة اليوم. ما حصل فجر الجمعة أمر لا يمكن السكوت عليه أو تأجيل أي إجراء بخصوصه وأوله التصويت على خروج القوات الأمريكية من البلاد".

من جهته قال النائب عن "تحالف الفتح" فالح الخزعلي إن "أقوى رد ضد الاعتداء الأمريكي هو تشريع قانون لإخراجهم ورهاننا على المخلصين في مجلس النواب".

وأضاف أن "الشهداء القادة المهندس وسليماني أنموذجا للقيادة الرسالية التي يجب أن تدرس وخاصة في الدفاع عن المظلومين وحضورهم كان مميزا في عمليات التحرير من عصابات داعش".

من جهته أكد رئيس "حزب الحل"، جمال الكربولي أن "ما تمارسه الأحزاب السياسية المسلحة لإجبار النواب على حضور جلسة البرلمان لتمرير قوانين محددة، هو ابتزاز سياسي، لتمرير قوانين محددة لصالح تلك الأحزاب حصرا وتهديدهم بالرسائل الإعلامية الملغمة هو ذات السلوك المتعجرف الذي تمارسه تلك الأحزاب مع المواطنين في ساحات التظاهر".

المصدر: RT