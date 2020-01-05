التحالف الدولي: هجومان قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواتنا

كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواته، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.

وذكر بيان للتحالف "نؤكد وقوع هجومين بالقرب من القواعد العراقية التي تتمركز فيها قواتنا في الساعة 19.46 بتوقيت بغداد، وتعرضت المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء) لقصف غير مباشر، ولم تصب منشآت التحالف ومن المحتمل أن تلحق الأضرار بالمدنيين العراقيين".

وأضاف "في الساعة 19.50 انفجرت صواريخ قرب قاعدة بلد الجوية، ولم يصب أي من جنود التحالف"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن العراقية تحقق في تلك الحوادث".

وتابع بيان التحالف الدولي "ننفي ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات بالقرب من الموصل".

المصدر: RT