حكومة الوفاق تقرّ بمقتل 28 وجرح العشرات بغارة على الكلية العسكرية بطرابلس

أعلن أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، مقتل 28 وإصابة عشرات الطلاب من الكلية العسكرية، في العاصمة طرابلس الليلة الماضية، جراء غارة جوية استهدفتها.

وقال الهاشمي في تصريح، إن "28 قتيلا وعشرات الجرحى من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس سقطوا جراء قصف جوي تعرضت له الكلية".

وأضاف "الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، توجيه نداء عاجل لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية.

واتهمت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، القوات الموالية لقائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.

وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" "الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع عشرات القتلى والجرحى".

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر اللحظات الاولى بعد وقوع المجزرة و اسعاف الضحايا و هلع الناس بعد غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر استهدفت الكلية العسكرية بطرابلس#مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد#ليبياpic.twitter.com/MY59KwQnE7 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) ٤ يناير ٢٠٢٠

كما نشرت صورا تظهر عددا من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب قوات حفتر.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنت قوات حفتر الرجل القوي بشرق البلاد، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وتسببت المعارك بمقتل أكثر من ألفي مقاتل ونحو ثلاثمائة مدني، فيما نزح 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.

المصدر: "أ ف ب"