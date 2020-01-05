جثمان المهندس إلى إيران لإجراء فحص الـDNA قبل دفنه في النجف

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الأحد، أن جثمان نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الأشرف بعد إجراء فحص الحمض النووي (DNA) في إيران.

وذكر بيان للهيئة أن "تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان سليماني ومرافقيه استدعى إجراء فحص لجثامينهم في العاصمة الإيرانية طهران بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأمريكي الغادر ليلة الجمعة".

وأضاف أن "عملية فحص الحمض النووي بين الجثث ستستغرق أياما قبل العودة إلى العراق لإجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته".

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة، عاد إلى إيران اليوم الأحد.

وقتل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT