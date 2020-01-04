"حزب الله" يوجه رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

وجهت كتائب "حزب الله" في العراق اليوم السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب "البرلمان" محمد الحلبوسي، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية في البلاد.

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وكتب المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على "تويتر": "سلامنا للحلبوسي.. غدا وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول إليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية".

سلامنا للسيد الحلبوسي.. غدا وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول اليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية، كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر قبل يوم الصولة. نشكركم لاعتراضكم على قتل اخوتنا في القائم، اكملوا هذا الموقف الوطني باقرار اخراج القوات الغازية. — ابو علي العسكري (@abualiaalaskry) January 4, 2020

وأضاف: "كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر قبل يوم الصولة، نشكركم لاعتراضكم على قتل إخوتنا في القائم، أكملوا هذا الموقف الوطني بإقرار إخراج القوات الغازية".

وتأتي رسالة كتائب "حزب الله" عقب دعوته القوات الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية في عموم البلاد، لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 يناير.

المصدر: RT