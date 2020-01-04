العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب ينفي لـRT حدوث أي احتكاك بينه و"كتائب حزب الله"

نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعمان في تصريح لـRT اليوم السبت، حدوث أي احتكاك بين أفراد الجهاز، و"كتائب حزب الله".

وقال النعمان: "انتشرت مقاطع فيديو وصور تتحدث عن حدوث حالات احتكاك بين عناصر من الجهاز وكتائب حزب الله... هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب منتشرة حاليا في شارع المطار لتأمينه، وداخل المنطقة الخضراء أيضا".

وتابع: "لا يوجد أي انتشار لقوات الجهاز في أي منطقة أخرى عدا المذكورة".

كما أشار النعمان إلى أنه "لم يكن هناك انتشار لقوات جهاز مكافحة الإرهاب في المناطق التي انطلقت فيها مراسم تشييع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

وجاء تصريح النعمان تعليقا على مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل، وزعموا أنه لمشاجرة بين عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب ومنتمين لـ"كتائب حزب الله" العراقي رفضوا الخضوع للتفتيش.

المصدر: RT