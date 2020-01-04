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بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

أخبار العالم العربي

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران
Reuters HANNAH MCKAY
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "نظرا لتصاعد التوتر في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين عدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا".

وأضاف "سنواصل مراقبة الأوضاع".

المصدر: رويترز

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