مصدر لـRT: العراق يطمئن شركات الطيران باستقرار الأوضاع في العاصمة

أفاد مصدر في سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، بأن السلطات العراقية أرسلت تطمينات لشركات الطيران باستقرار الأوضاع في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT إن "الشركات التي علقت رحلاتها بشكل رسمي، هي الخطوط الملكية الأردنية، وهناك شركات تناقش وتبحث الأوضاع مع السلطات العراقية وربما تتخذ بعضها قرارات بالتعليق".

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وأضاف أن "السلطات العراقية أرسلت تطمينات للشركات العالمية بأن الأجواء العراقية آمنة، ولا يوجد أي خطر على الطيران الذي يحلق فيها".

المصدر: RT