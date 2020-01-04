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فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

أخبار العالم العربي

فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا
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احتفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياه بزرع الموت والدمار أينما حل، واعتبرت أن تهديد ووعيد طهران بالرد ما هو إلا زوبعة كلامية.

وقالت في تغريدة على تويتر:

وسخرت في تغريدة ثانية من توعد "حزب الله" اللبناني بالرد على مقتل قاسم سليماني وقالت:

كما غردت فجر السعيد عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "للأخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته.

وتابعت قائلة: "وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق ربنا عادل اقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني".

 وتعرضت لحماس في تغريدة أخرى:

وكانت فجر السعيد قد أعلنت عن فرحتها بمقتل قاسم سليماني ووصفته بالإرهابي، فدونت تغريدة لها قالت فيها: 

يذكر أن طائرات أمريكية استهدفت فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى مقتلهما مع عدد من المرافقين.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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