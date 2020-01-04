فجر السعيد تحتفي بقتل سليماني وتسخر من المتوعدين بالرد على أمريكا

احتفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياه بزرع الموت والدمار أينما حل، واعتبرت أن تهديد ووعيد طهران بالرد ما هو إلا زوبعة كلامية.

وقالت في تغريدة على تويتر:

من حرارة الألم التي تجرعته #إيران بمقتل #قايم_سليماني كل تصريحاتهم المعلنه فيها تهديد ووعيد والويل والثبور وعظائم الأمور ... وسيحرقون الشرق الأوسط بجثث الأمريكان.باچر تروح الحرّه وتتذكرون بأن الأمريكان صارلهم عشر أيام يطقون بميليشياتكم المسلحه وكل اللي سويتوه وقفتوا جدام السفاره — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٣ يناير ٢٠٢٠

وسخرت في تغريدة ثانية من توعد "حزب الله" اللبناني بالرد على مقتل قاسم سليماني وقالت:

كما غردت فجر السعيد عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "للأخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته.

للأخوه المصريين #قاسم_سليماني هو الذي قاد عملية إقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف انقاذ خلية حزب الله ومرسي وحماعته ،،. وهو كذلك من وزع القناصه على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق ... ربنا عادل أقتص لإمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة #قاسم_سليماني — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٣ يناير ٢٠٢٠

وتابعت قائلة: "وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق ربنا عادل اقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني".

وتعرضت لحماس في تغريدة أخرى:

موتة #قاسم_سليماني كشفت #حماس وميولها الإيرانيه ... الا زال هناك من مخدوووووووع 🤪 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٣ يناير ٢٠٢٠

وكانت فجر السعيد قد أعلنت عن فرحتها بمقتل قاسم سليماني ووصفته بالإرهابي، فدونت تغريدة لها قالت فيها:

وسقط أحد الإرهابيين الذين ساهموا في أحداث الثمانينات في #الكويت ... حوبة الكويت تبطي بس ماتخطي 🙏🏻 @ Kuwait City https://t.co/9hJqJpSLcA — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٣ يناير ٢٠٢٠

يذكر أن طائرات أمريكية استهدفت فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى مقتلهما مع عدد من المرافقين.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي